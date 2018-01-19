"Мамонты Югры" обыграли "Сибирских снайперов", "Локо" победил "Алмаз"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Вахрутдинов - 3 (бол., Гайдеик, Еркин), 3:05 - 1:0. Яремчук - 11 (бол.), 3:53 - 2:0. Юров - 8, 6:31 - 2:1. Яремчук - 12 (Дроздецких, Руденко), 7:18 - 3:1. Аксененко - 6 (Юров), 25:26 - 3:2. Никишанин - 4 (Кононов, Михайлов), 30:49 - 3:3. Дроздецких - 4 (бол.), 32:55 - 4:3. Руденко - 9 (Яремчук, Дроздецких), 49:44 - 5:3.
Вратари: Нечистовский - Шмаков (Шарапов, 3:53, 59:07).
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Сыромятников - 13 (Грошев, Быстров), 17:41 - 0:1. Пятин - 12 (Рожков, Зотов), 23:19 - 1:1. Пятин - 13 (Мишаков), 36:45 - 2:1. Поляничев - 5 (С. Журавлев, Кизимов), 59:38 - 2:2. Антипин - 1 (Дубин), 62:31 - 3:2.
Вратари: Камышников - Никоноров (59:23 - 59:38).
"Белые медведи" (Челябинск) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)
Голы: Шадрин - 14 (Кобяков, Шафигулин), 1:48 - 1:0. Ширяев - 6 (Д. Зиновьев), 20:11 - 2:0. Шадрин - 15 (Волобуев, Шафигулин), 26:45 - 3:0. Манукян - 5, 32:01 - 3:1. Манукян - 6, 40:13 - 3:2. Р. Баданин - 4 (бол.), 44:10 - 3:3. Асташевский - 10, 57:17 - 3:4.
Вратари: Мыльников (59:08) - Лобачев.
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Клопов - 15 (бол., Коломаров, Панчук), 7:03 - 1:0. Алиев - 1 (Ю. Кожухов, Епифанов), 14:24 - 1:1. Коломаров - 12 (Жданов, Клопов), 32:07 - 2:1. Ткачков - 11 (Садыков), 56:32 - 2:2. Шепелев - 5, 60:45 - 3:2.
Вратари: Кожокарь - Синькевич.
"Локо" (Ярославль) - "Алмаз" (Череповец) - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Голы: Фатеев - 4 (бол., Жуков, Павликов), 9:37 - 1:0. Громов - 5, 14:22 - 2:0. Денисенко - 4 (Денежкин, Мисюль), 26:23 - 3:0. Федоров - 7 (Заплатников, Марков), 31:53 - 3:1. Колесников - 16 (Жирнов), 33:08 - 3:2.
Вратари: Исаев - Шостак.
"Атланты" (Мытищи) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Силантьев - 14 (мен.), 16:21 - 1:0. Колегов - 5 (Силантьев, Клепко), 29:13 - 2:0. Ядренов - 4 (Гопиенко, Линник), 44:42 - 2:1. Шакиров - 9 (Правило), 50:32 - 3:1.
Вратари: Шугаев - Боярчук (58:56 - 59:59).