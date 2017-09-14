"Локо" переиграл "Спартак", "Рига" одолела "Динамо"

"Амурские тигры" выиграли у "Русских витязей" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече "Тайфун" одолел "Капитан", "Кузнецкие медведи" в овертайме переиграли "Алтай", "Локо" взял верх над "Спартаком".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Русские витязи" (Чехов) – 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: Растворов – 1 (бол., Ромаев), 2:23 – 0:1. Калинин – 1 (бол., Волошин), 13:14 – 1:1. Варламов – 1 (Плехов, Гаврилович), 25:02 – 1:2. Волошин – 4 (бол., Заседа, Крамаренко), 27:59 – 2:2. Лушников – 3, 28:30 – 3:2. Мисько – 2 (Кузьменко, Беляков), 33:06 – 4:2. Гаврилович – 1 (Плехов, Чуйков), 45:36 – 4:3. Заседа – 1 (п.в.), 58:35 – 5:3.
Вратари: Киселев – Доненко (Дорожко, 33:06, 0:00 – 58:35).
Судья: Шерер.
Хабаровск. "Платинум Арена".
"Тайфун" (Уссурийск) – "Капитан" (Ступино) – 5:4 (2:0, 1:1, 2:3)
Голы: И. Кожухов – 1 (М. Гершкович), 1:14 – 1:0. Р. Тимофеев – 2 (Гончарук, Александров), 15:46 – 2:0. Хоба – 1 (бол., Гараев, Семыкин), 24:57 – 2:1. Р. Тимофеев – 3 (Кочкарев), 30:48 – 3:1. Ткачков – 3 (Прокопенко, Силуянов), 41:21 – 4:1. Жилин – 2 (Хоба), 48:32 – 4:2. Никитин – 1 (Ткачков, Соловьев), 49:48 – 5:2. Гараев – 2 (бол., Семыкин, Старков), 59:16 – 5:3. Жилин – 3 (бол., Гараев, Ахметов), 59:55 – 5:4.
Вратари: Булыгин – Ахметов.
Судья: Меньших.
Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)
Голы: Ларин – 2 (Зиновьев, Максюков), 1:24 – 1:0. Тарасов – 1 (Ларин, Колодько), 22:42 – 2:0. Румянцев – 1 (Нечаев, С. Богданов), 27:12 – 3:0. Писмаркин – 1, 27:38 – 3:1. Щекин – 2 (Гришанов, Епишев), 28:02 – 3:2. Евтеев – 2 (Щекин, Гришанов), 37:01 – 3:3. Зубов – 2 (бол., Клавдиев), 52:05 – 3:4. Тарасов – 2 (Рубан, Ларин), 59:38 – 4:4. Рубан – 5 (Петров), 63:41 – 5:4.
Вратари: Барышников (58:22 – 59:38) – Шутов.
Судья: Матюша.
Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Омские ястребы" (Омск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Платонов – 2 (бол., Коновальчук, Дубин), 30:50 – 0:1. Мельников – 2 (бол., Бугров), 48:04 – 1:1. Самохвалов – 2 (Бугров, Казаков), 58:22 – 2:1. Рожков – 5 (Янчевский), 59:58 – 2:2.
Победный буллит: Казаков.
Вратари: Лобачев – Лозебников (59:42 – 59:58Камышников, 65:00).
Судьи: Анашин, Самарин.
Омск. "Арена Омск".
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Снежные барсы" (Астана) – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Молофеев – 2 (Новоселов, Садыков), 21:01 – 1:0. Сергеев – 3, 22:35 – 1:1. Мельников – 1 (Сергеев, Гатиятов), 29:23 – 1:2. Гатиятов – 2 (Мельников, Сергеев), 32:41 – 1:3. Молофеев – 3 (Новоселов, Лапин), 40:53 – 2:3.
Вратари: Шмаков (59:20) – Каратаев.
Судьи: Хуторов, Шмаков.
Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Белые медведи" (Челябинск) – "Сарматы" (Оренбург) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Киселев – 1 (Мансуров, Яковлев), 7:54 – 1:0. Михалев – 3 (Заречный), 13:12 – 1:1. Мансуров – 1 (Лавриненко, Коновалов), 21:24 – 2:1.
Вратари: Мыльников – Мельников (58:45).
Судья: Косарезов.
Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
"Ладья" (Тольятти) – "Толпар" (Уфа) – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: С. Журавлев – 2, 13:47 – 1:0. Сыромятников – 1 (Кизимов, Вл. Журавлев), 28:04 – 2:0. Вл. Журавлев – 3 (Сыромятников), 43:17 – 3:0. Сорокин – 1 (бол., Пачин), 51:14 – 3:1. Вл. Журавлев – 4 (п.в.), 58:47 – 4:1.
Вратари: Исаев – Тарасов (58:36 – 58:47).
Судья: Десятов.
Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Локо" (Ярославль) – "МХК Спартак" (Москва) – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Голы: Рыбаков – 2 (Аноховский, Коваленко), 5:39 – 1:0. Корчагин – 1 (Шалагин, Сорокин), 8:52 – 1:1. Розанов – 2 (Ревацкий), 14:44 – 1:2. Рыбаков – 3 (бол., Аноховский, Малышев), 39:29 – 2:2. Аноховский – 2 (Рыбаков), 53:37 – 3:2. Ковалев – 1 (бол., Юртайкин, Афанасьев), 54:57 – 4:2.
Вратари: Исаев – Сковронский.
Судьи: Клочков, Коршак.
Ярославль. СК ХК "Локомотив".
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Абрамов – 2 (Бравый), 5:30 – 1:0. Дыняк – 4 (Жабреев), 20:13 – 1:1.
Победный буллит: Васильев.
Вратари: Дмитриев – Масленников (Устименко, 65:00).
Судьи: Зосимов, Парфенов.
Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"ХК Рига" (Рига) – "МХК Динамо" (Москва) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Трасташенков – 1 (Попов), 8:24 – 1:0. Мисюс – 1 (бол., Хомяков, Сварс), 22:59 – 2:0. Гринбергс – 1, 25:15 – 3:0. Круглов – 1, 34:04 – 3:1.
Вратари: Ворис – Райко.
Судья: Нестеров.
Пиньки. Инбокс-Холл.
"Алмаз" (Череповец) – "Крылья Советов" (Москва) – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Голы: Афанасов – 2 (Дмитричев, Белоглазов), 3:31 – 0:1. Лялин – 2 (Афанасов), 19:31 – 0:2. Михасенок – 1 (Каптелин, Показанников), 22:52 – 0:3. Жирнов – 3 (Петросян, Замалиев), 27:05 – 1:3. Садретдинов – 1 (бол., Шабаев), 28:06 – 1:4.
Вратари: Тяпкин (Мочалов, 28:06) – Кадочников.
Судьи: Кочетов, Чернышов.
Череповец. Ледовый дворец.
"Куньлунь Юниор" (Пекин) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Голы: Калабушкин – 1 (бол., Царюк, Шабаров), 10:13 – 0:1. Царюк – 2 (бол., Шабаров, Холоденин), 11:26 – 0:2. Цуриков – 1 (бол., Забабурин, Стрижов), 14:28 – 1:2. Крутий – 3 (Ахонен, Стрижов), 17:29 – 2:2. Сультеев – 1 (Лукин, Цицюра), 23:04 – 2:3. Калейниковас – 2 (бол., Кокшаров), 42:55 – 3:3. Николаев – 1 (Бухряков), 43:41 – 3:4.
Вратари: Кулмала (59:37) – Лысенков.
Судья: Светилов.
Рига. Центр спортa.