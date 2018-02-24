"Локо" одолел "Спартак", "Красная Армия" забила 10 голов "Риге"

"Локо" победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 6:5. В другой встрече "Красная Армия" разгромила "Ригу".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Голы: Р. Баданин - 6 (Ширгазиев), 2:09 - 1:0. Воронков - 15 (Седов, Дербенев), 11:14 - 1:1. Ивашов - 5 (бол., Митякин, Севостьянов), 19:50 - 1:2. Митякин - 1 (мен., Ивашов), 27:29 - 1:3. Войцех - 3 (бол., Жукенов, И. Баданин), 27:54 - 2:3. Севостьянов - 4 (бол., Ивашов, Митякин), 36:29 - 2:4. Кузнецов - 7 (Митякин, Ивашов), 50:19 - 2:5. Асташевский - 14 (Жукенов), 59:29 - 3:5. Белоцкий - 15 (п.в., Павленко, Глебов), 59:43 - 3:6.

Вратари: Галанов (59:40 - 59:43) - Гросс.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Толпар" (Уфа) - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: Пачин - 11 (Сытый), 1:05 - 0:1. Ренев - 7 (Соколов), 2:50 - 0:2. Пустозеров - 7 (Бобылев, Хасанов), 6:29 - 0:3. Кобяков - 19 (Степанов), 20:28 - 1:3. Пустозеров - 8 (Аскаров, Бобылев), 32:25 - 1:4. Кобяков - 20, 48:46 - 2:4.

Вратари: Мустафин (Мыльников, 6:29, 56:35 - 58:37, 59:01) - Тарасов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Петьков - 17 (Ожгихин, А.С. Иванов), 9:39 - 1:0. Тюрин - 1 (Васильев, Кизиков), 28:56 - 2:0. Ив.А. Иванов - 4 (Ожгихин), 29:16 - 3:0. Петьков - 18 (Ожгихин), 41:32 - 4:0.

Вратари: Волков - Иванов.

"Спартак" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 5:6 (1:2, 4:2, 0:2)

Голы: Жолобов - 10 (Царев, Первов), 0:47 - 1:0. Рыбаков - 12 (бол., Коваленко, Алексеев), 12:50 - 1:1. Рыбаков - 13 (Коваленко), 16:24 - 1:2. Кузьменко - 12 (Круженков, Сходцев), 22:05 - 2:2. Павликов - 8 (бол., Денисенко), 23:41 - 2:3. Алексеев - 2 (Рыбаков, Коваленко), 31:59 - 2:4. Шалагин - 26 (Е. Белов, Кравченко), 34:50 - 3:4. Шалагин - 27 (Сорокин, Кравченко), 37:37 - 4:4. Жолобов - 11 (Розанов), 38:52 - 5:4. Алексеев - 3 (Павликов), 40:37 - 5:5. Кудрявцев - 3 (мен., Алексеев), 54:48 - 5:6.

Вратари: Синегубкин (59:25) - Коновалов.

"Крылья Советов" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Афанасов - 4 (Алексеев, Дмитричев), 24:10 - 1:0. Мешков - 10 (бол., Каптелин), 29:25 - 2:0. Дмитричев - 16 (Алексеев, Афанасов), 32:17 - 3:0. Данч - 2 (бол., Шайхутдинов), 42:52 - 3:1. Заплатников - 17 (Федоров, Хабаров), 46:09 - 3:2.

Вратари: Трещалин - Шостак (Тяпкин, 32:59, 59:45).

"Красная Армия" (Москва) - "Рига" - 10:3 (3:1, 0:0, 7:2)

Голы: Билялов - 4 (Назаров), 7:35 - 1:0. Черный - 2 (бол., Комиссаров, Комаров), 9:31 - 2:0. Федоров - 11 (Бергс, К. Якобсонс), 10:55 - 3:1. Соркин - 10 (Исхаков), 10:55 - 3:1. Ртищев - 14 (Черный), 41:47 - 4:1. Крашенинников - 18 (Билялов, Филин), 42:36 - 5:1. Шустерс - 2 (Хомяков), 47:26 - 5:2. Соркин - 11 (Исхаков, Аноп), 48:10 - 6:2. Романов - 7 (бол., Билялов, Филин), 50:18 - 7:2. Комиссаров - 9 (Черный, Солопанов), 52:49 - 8:2. Быков - 5 (Соркин, Аноп), 53:32 - 9:2. Филин - 19 (Крашенинников), 53:39 - 10:2. Синегубов - 4 (Хомяков), 58:28 - 10:3.

Вратари: Скотников - Ворис (Рауза, 42:36, Ворис, 53:32).

"Капитан" (Ступино) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Никитин - 10 (бол., Епифанов, Гейдаров), 16:10 - 0:1. Никитин - 11 (Александров), 27:31 - 0:2. Жилин - 19 (бол., Капкин, Федин), 31:34 - 1:2. Русаков - 7 (Капкин), 34:47 - 2:2. Сгибнев - 4 (Калинин, Ю. Кожухов), 42:48 - 2:3. Никитин - 12 (мен., Гончарук, Ю. Кожухов), 49:59 - 2:4. Р. Тимофеев - 14 (мен., Сгибнев), 50:54 - 2:5. Постнов - 17, 58:33 - 3:5.

Вратари: Кочетков - Булыгин.

"Русские витязи" (Чехов) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шунькин - 11 (Никитин, Ядренов), 21:43 - 0:1. Ядренов - 6 (Шунькин, Исаев), 24:52 - 0:2. Злодеев - 2 (бол., Растворов, Ершов), 27:06 - 1:2. Горохов - 14 (Храпский, Пыленков), 43:49 - 2:2.

Победный буллит: Верба.

Вратари: Дорожко - Юрченко.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Жиляков - 5 (Дыняк), 11:03 - 1:0. Стрижов - 17 (бол., Мартынюк, Свобода), 34:40 - 1:1. Ельшанский - 4 (Шепитько), 36:12 - 2:1. Жохов - 5 (Крутий, Стрижов), 42:16 - 2:2. Свобода - 13 (Мартынюк), 42:50 - 2:3.

Вратари: Устименко (59:13) - О'Брайен.