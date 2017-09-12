"Локо" обыграл МХК "Спартак", "Амурские тигры" уступили "Русским витязям"

В регулярном чемпионате МХЛ завершились очередные матчи. "Локо" обыграл МХК "Спартак" (5:3), "Снежные барсы" уступили "Сибирским снайперам" (0:2).
"Амурские тигры" уступили "Русским витязям" (0:1) ОТ. Отметим, что хабаровчане не реализовали буллит.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Локо" (Ярославль) – МХК "Спартак" (Москва) – 5:3 (2:0, 0:0, 3:3)
Голы: Аноховский – 1 (бол., Рыбаков, Коваленко), 9:05 – 1:0. Афанасьев – 1, 11:17 – 2:0. Рыбаков – 1 (Аноховский, Червоненко), 47:28 – 3:0. Сорокин – 2 (Шалагин), 48:10 – 3:1. Романов – 2 (Малышев, Слепец), 48:24 – 4:1. Тришин – 1 (бол., Розанов), 51:05 – 4:2. Шалагин – 3 (бол., Булимов, Сорокин), 51:53 – 4:3. Романов – 3 (п.в., Громов), 59:44 – 5:3.
Вратари: Окоряк – Сковронский (59:22 – 59:44).
Судьи: Коршак, Самарин.
12 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Снежные барсы" (Астана) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кононов – 5 (Михайлов), 8:25 – 1:0. Лапин – 3 (Садыков, Молофеев), 51:31 – 2:0.
Вратари: Шмаков – Каратаев.
Судьи: Матюша, Хуторов.
12 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Русские витязи" (Чехов) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Пенышкин – 1 (Верба), 60:33 – 0:1.
Нереализованный буллит: Заседа (30:27, Амурские тигры).
Вратари: Киселев – Дорожко.
Судья: Шерер.
12 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".