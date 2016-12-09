"Кузнецкие медведи" и "Ладья" одержали победы

"Кузнецкие медведи" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Ирбис" – 3:2 ОТ. В другой встрече "Лада" дома победила "Сибирских снайперов" – 7:4.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ирбис" (Казань) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Расулов – 10 (Самсонов), 9:49 – 1:0. Лудцев – 9 (Петров), 24:11 – 1:1. Пархоменко – 11 (бол., Петров), 29:44 – 1:2. Валеев – 15 (Редков, Самсонов), 59:54 – 2:2. Караваев – 11 (Пархоменко, Олендаренко), 60:19 – 2:3.

Вратари: Мифтахов (58:56 – 59:54) – Старостин.

"Ладья" (Тольятти) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Голы: Калинин – 1 (мен.), 15:32 – 1:0. Лапин – 5 (бол., Морозов, Бахтин), 15:50 – 1:1. Вл. Журавлев – 6 (бол., Сыромятников), 19:10 – 2:1. Дрожжин – 8 (Поляничев), 21:19 – 3:1. Моренец – 4 (Поляничев), 32:31 – 4:1. Локтев – 7 (бол., Морозов), 36:41 – 4:2. Богуш – 5, 37:21 – 4:3. Калинин – 2 (бол., Сыромятников, Сулейманов), 47:52 – 5:3. Поляничев – 15 (бол., Грошев, Моренец), 48:54 – 6:3. Челбаев – 7, 53:10 – 6:4. Поляничев – 16 (п.в., Моренец), 57:36 – 7:4.

Вратари: Ялбуев (Никоноров, 40:00) – Шмаков (Волохин, 32:31, 55:27 – 57:36).