17:44 11 февраля | ХОККЕЙ — МХЛ

"Красная Армия" разгромила "Амурских тигров", а "Тайфун" по буллитам обыграл "Крылья Советов"

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"Красная Армия" на своем льду переиграла "Амурских тигров" в матче регулярного чемпионата МХЛ, забросив 7 шайб. В другой встрече "Тайфун" по буллитам на выезде одолел "Крылья Советов".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Красная Армия" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Голы: Бякин - 17 (Огиенко), 4:24 - 1:0. Николишин - 3 (бол., Огиенко, Бякин), 16:59 - 2:0. Бякин - 18 (бол., Огиенко, Силаев), 20:37 - 3:0. Попугаев - 18 (бол., Каштанов), 29:24 - 4:0. А. Алексеев - 5 (бол., Харинов, Филин), 49:50 - 5:0. Филин - 6 (Крашенинников), 55:01 - 6:0. Крутий - 20 (бол., Забабурин), 58:41 - 6:1. Мещеряков - 13 (Мирошниченко, Каштанов), 59:43 - 7:1.

Вратари: Самойлов - Боярчук (Насонов, 29:24).

Судья: Мисюрь.

11 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

 

"Крылья Советов" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Чернов - 14 (Кумов), 1:00 - 0:1. Полуэктов - 14 (Садретдинов, Малашкевич), 30:16 - 1:1. Полуэктов - 15 (бол., Садретдинов, Борунов), 33:38 - 2:1. Яковлев - 2 (Чернов), 57:16 - 2:2.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Трещалин - Калинин.

Судья: Шиханов.

11 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/mhl/2016-2017/

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