"Красная Армия" одолела "СКА-Серебряные львы"

"Красная Армия" победила "СКА-Серебряные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Столичный клуб вышел в единоличные лидеры Западной конференции благодаря тому, что "СКА-1946" обыграл "Крылья Советов" только в серии буллитов.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 6:2 (0:0, 5:0, 1:2)

Голы: Ельшанский - 2 (Агалаков, Зеленков), 23:17 - 1:0. Агалаков - 1 (Чернюк, Зеленков), 25:39 - 2:0. Ельшанский - 3 (Агалаков), 29:04 - 3:0. Царев - 3 (мен., Андреев), 32:25 - 4:0. Чеботов - 3 (бол., Е. Анисимов), 35:55 - 5:0. Куров - 2 (бол., Соколов, Селютин), 45:05 - 5:1. Архиреев - 1 (Соколов), 45:38 - 5:2. Кудрявцев - 4 (бол., Никулин, Сулима), 51:18 - 6:2.

Вратари: Толстиков (Устименко, 45:38) - Шугаев (Сидорин, 32:25).

"Красная Армия" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Мисников - 5 (бол., Алтыбармакян, Кривошеев), 6:51 - 0:1. Полодян - 11, 8:51 - 0:2. Каштанов - 3 (Мещеряков), 16:45 - 1:2. Подлубошнов - 4 (бол., Луговяк, Огиенко), 19:46 - 2:2. Подлубошнов - 5 (бол., Бякин), 26:45 - 3:2. Мисников - 6 (бол.), 28:47 - 3:3. Подлубошнов - 6 (бол., Луговяк, Бякин), 49:27 - 4:3.

Вратари: Самойлов - Дмитриев (Иванов, 20:00, 59:43).

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Грымзин - 2 (Еркин, Гайдеик), 8:25 - 1:0. Уфимцев - 6 (К. Попов), 21:14 - 2:0. Лешков - 1 (Пленкин, Кунгурцев), 33:27 - 2:1.

Вратари: Нечистовский - Дремин.

"Ирбис" (Казань) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: А. Манукян - 16 (бол., Ковалев, Яценко), 15:08 - 0:1. Баин - 4 (бол., Ситдиков, Расулов), 24:17 - 1:1. Самсонов - 7 (Расулов), 43:43 - 2:1. Мельников - 7 (Минеев, Рожковский), 49:34 - 2:2. Ковалев - 17 (бол., Щеголев, Яценко), 56:00 - 2:3.

Вратари: Сидоров (58:57) - Лобачев.

"Ладья" (Тольятти) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Юмангулов - 7 (Поляничев), 4:01 - 1:0. Безруков - 10 (Шушарин, Костарев), 4:50 - 1:1. Поляничев - 9 (Дрожжин), 43:10 - 2:1. Шафигулин - 3 (Кошурников), 43:35 - 2:2.

Победный буллит: Кулиев.

Вратари: Ялбуев - Мыльников.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хафизов - 3 (Пачин, Пузанов), 21:42 - 1:0. Пачин - 6 (бол., М. Гусев, Паюл), 47:43 - 2:0. Хафизов - 4 (Воеводин, Дзедаев), 49:58 - 3:0.

Вратари: Анаркулов - Минегалиев.

"Алмаз" (Череповец) - "Локо" (Ярославль) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Бондырев - 4 (Цыганов, Жилов), 8:09 - 0:1. Кудрявцев - 6, 8:29 - 0:2.

Вратари: Артамкин - Коновалов.

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шепитько - 4 (Ожгихин), 0:55 - 0:1. Ожгихин - 10 (бол.), 37:04 - 0:2. Садретдинов - 7 (бол., Крупкин), 42:28 - 1:2. Борунов - 3 (бол., Садретдинов, Арзамасцев), 58:22 - 2:2.

Победный буллит: Кукштель.

Вратари: Кудрявцев (57:19 - 58:22) - Мельничук.