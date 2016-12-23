"Чайка" одержала третью победу кряду, "СКА-1946" обыграл "Динамо"

"СКА-1946" на выезде переиграл питерское "Динамо" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Стальные лисы" уступили "Реактору", "Чайка" выиграла у "Тайфуна", а "Атланты" переиграли "Серебряных львов".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Реактор" (Нижнекамск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Кудрин - 2 (Меньщиков), 1:21 - 0:1. Тимиров - 10 (Шарифьянов), 4:35 - 1:1. Шарифьянов - 4 (Шафигуллин, Тимиров), 27:37 - 2:1. Пачин - 15, 39:39 - 3:1. Пачин - 16 (бол., Нисковских, Солонинка), 47:08 - 4:1.
Вратари: Голованов - Лозебников.
Судьи: Сироткин, Шиханов.
23 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Кондрашин - 8 (Рунов), 9:17 - 1:0. Коломаров - 7 (Веряев), 28:28 - 2:0. Островский - 6 (Лоновенко, Кочкарев), 45:18 - 2:1. Бабрусев - 4 (мен.), 53:37 - 3:1. Клопов - 15 (бол., Коломаров, Комаров), 58:11 - 4:1.
Вратари: Суханов - Грошев.
Судья: Тельнов.
23 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Неколенко - 1 (Мих. Мальцев, Милехин), 4:45 - 0:1. Новожилов - 1 (бол.), 13:42 - 1:1. Семин - 6 (Неколенко, Чуркин), 55:01 - 1:2.
Вратари: Устименко (58:52) - Мельничук.
Судьи: Заболотнев, Самарин.
23 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Атланты" (Мытищи) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Мисников - 13 (Кривошеев, Мишкин), 5:46 - 0:1. Макарицкий - 2 (Чернов, Мещеряков), 8:54 - 0:2. Талалуев - 7 (бол., Голиков, Воробьев), 19:47 - 1:2. Селютин - 14 (Макарицкий), 22:52 - 1:3. Щербаков - 3 (Сотский, Шинкаренко), 25:10 - 2:3. Шинкаренко - 7 (Соколов), 33:21 - 3:3. Колегов - 1 (Талалуев, Голиков), 55:59 - 4:3.
Вратари: Шугаев - Иванов (59:42).
Судья: Беляев.
23 декабря. Мытищи. "Арена Мытищи".