"Чайка" обыграла "СКА-Серебряные львы"

"Чайка" одержала победу над "СКА-Серебяные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече "Русские витязи" взяли верх над "Капитаном"

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Капитан" (Ступино) - "Русские витязи" (Чехов) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Чуйков - 1 (Кожемякин, Гаврилович), 54:01.

Вратари: Ахметов (59:15) - Дорожко.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Калмыков - 1, 6:08 - 0:1. Матянин - 2 (Томилов, Коротин), 13:33 - 1:1. Клопов - 4 (Чернов, Коломаров), 27:34 - 2:1. Пашков - 2 (бол., Политов, Коломаров), 30:06 - 3:1. Клопов - 5 (Жилов, Коломаров), 36:38 - 4:1.

Вратари: Иноземцев - Дмитриев (Николаев, 30:06).