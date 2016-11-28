"Белые медведи", "Реактор", "Спутник" и "Алмаз" одержали победы

"Белые медведи" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Авто" - 4:2. Также побед добились "Реактор", "Спутник" и "Алмаз".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Левитский - 8 (Левашов), 7:46 - 1:0. Коновалов - 12 (Безруков), 11:33 - 1:1. Павленко - 4 (Белоцкий, Сафин), 12:59 - 2:1. Шадрин - 4 (мен.), 29:53 - 2:2. Тертышный - 13 (бол., Кулиев, Подкорытов), 47:15 - 2:3. Подкорытов - 11 (п.в., Карпухин), 58:57 - 2:4.

Вратари: Романов (56:44 - 56:49, 58:10 - 58:57) - Мыльников.

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы: Пикушин - 2 (Пачин, Нисковских), 0:24 - 0:1. Тимиров - 4 (Хисамутдинов), 16:29 - 0:2. Лудцев - 7 (Пархоменко, Е. Богданов), 32:21 - 1:2. Пархоменко - 9 (Петров), 35:07 - 2:2. Шарифьянов - 1 (Тимиров, Хисамутдинов), 44:03 - 2:3. Пачин - 10 (Пикушин, Нисковских), 57:00 - 2:4.

Вратари: Катюхин (Югов, 44:03) - Енюшин.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Локтев - 6 (Денисенко), 7:39 - 1:0. Десятков - 4 (Богуш), 22:50 - 2:0. Динмухаметов - 11 (Фасхутдинов, Фахрутдинов), 33:38 - 2:1. Фильченков - 4 (Ткаченко), 42:25 - 3:1. Фасхутдинов - 2 (бол., Лазарев), 56:10 - 3:2. Кевлин - 4 (бол., Динмухаметов), 59:59 - 3:3. Ковров - 3 (Козин), 63:11 - 3:4.

Вратари: Волохин - Минегалиев (59:30 - 59:59).

"Алмаз" (Череповец) - "Тайфун" (Уссурийск) - 5:4 (1:0, 2:4, 2:0)

Голы: Лапин - 2 (Скобелев, Лощенко), 16:23 - 1:0. Лапин - 3 (Грачев, Скобелев), 20:34 - 2:0. Островский - 4 (бол., Лоновенко, Стрелковских), 23:00 - 2:1. Чернов - 9 (Лоновенко), 27:00 - 2:2. Щенков - 2 (Прус, Островский), 34:42 - 2:3. Данч - 1 (бол., Кодола, Леонов), 35:59 - 3:3. Ахметянов - 3 (Галкин, Стрелковских), 37:31 - 3:4. Калугин - 4 (бол., Зарубин), 48:22 - 4:4. Лощенко - 18 (бол., Калугин, Колесников), 57:47 - 5:4.

Вратари: Артамкин - Грошев (59:26).