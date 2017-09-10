"Авто" забросил "Спутнику" 16 шайб за два дня

"Авто" разгромил "Спутник" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 5:0. Накануне екатеринбуржцы выиграли у альметьевского клуба еще крупнее - 11:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Спутник" (Альметьевск) - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Кузнецов - 3 (бол., Шарипов, Кошелев), 29:48 - 1:0. Ивашов - 1 (бол., Муравьев, Белоцкий), 32:08 - 2:0. Кузнецов - 4, 39:34 - 3:0. Муравьев - 4 (бол., Дербенев, Ивашов), 42:13 - 4:0. Кошелев - 3 (Шарипов, Лебединец), 52:21 - 5:0.

Вратари: Романов - Артемьев.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Чебыкин - 1 (Алтыбармакян, Семин), 3:41 - 1:0. Мих. Мальцев - 2 (бол., Чебыкин), 30:10 - 2:0. Алтыбармакян - 1 (бол., Чебыкин), 49:19 - 3:0. Бондарук - 1 (Царюк, Семин), 56:08 - 4:0. Пашков - 1 (Жилов, Коротин), 59:51 - 4:1.

Вратари: Волков - Кожокарь.

"Красная Армия" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы: Лобанов - 1 (Бякин, Филин), 3:40 - 1:0. Власкин - 1 (бол., Бякин), 16:18 - 2:0. Гераськин - 2 (Марков, Грачев), 26:21 - 2:1. Филин - 1 (Власкин), 35:21 - 3:1. Гераськин - 3 (мен., Марков), 37:30 - 3:2. Филин - 2 (Бякин, Лобанов), 39:37 - 4:2.

Вратари: Самойлов - Артамкин (59:22).

"Капитан" (Ступино) - "Рига" - 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Смирнов - 2 (Синегубов), 6:50 - 0:1. Попов - 1 (бол., Прижевойтс), 10:16 - 0:2. Тютчев - 1 (бол., Куруськин), 22:22 - 1:2. Капкин - 1 (Тютчев), 30:16 - 2:2. Жеребкин - 1 (Томи, Русаков), 38:41 - 3:2. Семыкин - 1 (Томи), 53:31 - 4:2.

Вратари: Кочетков - Ворис.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Руденко - 2 (бол., Шэн), 21:59 - 1:0. Костарев - 1 (бол., Несветаев, Попов), 28:01 - 1:1. Яремчук - 1 (Зоркин, Журавлев), 32:54 - 2:1. К. Беляев - 2 (Латышевич, Голоднюк), 45:33 - 3:1. Еркин - 4 (Гайдеик), 53:33 - 4:1.

Вратари: Нечистовский - Мыльников.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Асташевский - 2 (Казаков, Сердюк), 11:44 - 0:1. Пленкин - 1 (Волков), 45:02 - 1:1.

Победный буллит: Дзедаев.

Вратари: Дремин - Ботев.