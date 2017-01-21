"Авто" обыграл "Тюменский легион"

"Авто" на своем льду переиграл "Тюменский легион" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Это вторая подряд победа для команды из Екатеринбурга, идущей на шестом месте в Восточной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Рассейкин - 9 (Носков, Воронков), 6:54 - 1:0. Кирилов - 4 (бол., Тимофеев, Баранцев), 23:53 - 1:1. Обидин - 16 (бол., Шишков, Митякин), 25:56 - 2:1. Тимофеев - 5 (бол., Цибин, Кирилов ), 32:53 - 2:2. Обидин - 17 (бол., Шишков, Митякин), 44:04 - 3:2. Волков - 3 (Арзамасцев, Пленкин), 45:24 - 3:3. Голещихин - 24 (Носков, Митякин), 48:39 - 4:3. Обидин - 18 (мен.), 55:00 - 5:3.

Вратари: Фомин - Дремин.

Судья: Бакин.

21 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".