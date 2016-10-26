"Авто" и "Красная Армия" одержали победы на родном льду

В семи матчах регулярного чемпионата МХЛ две команды одержали победы в домашних матчах. "Авто" со счетом 2:1 обыграл "Стальных лис", а "Красная Армия" оказалась сильнее "СКА-Серебряных львов" (6:2).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Авраменко - 7 (бол.), 8:16 - 0:1. Дубовик - 2 (Воронков, Глебов), 19:59 - 1:1. Обидин - 9, 31:44 - 2:1.

Вратари: Фомин - Лозебников (58:55).

Судьи: Светилов, Трофимов.

26 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Ирбис" (Казань) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шама - 3 (Блинов, Рожковский), 9:35 - 0:1. А. Манукян - 15 (бол., Щеголев, Третьяков), 13:44 - 0:2. Кара - 1 (бол., Мужиков), 14:48 - 1:2. Ковалев - 16 (бол., А. Манукян, Щеголев), 24:12 - 1:3. Кара - 2 (Д. Марушев, Мужиков), 27:52 - 2:3. Малухин - 3 (Редков), 32:07 - 3:3. М. Марушев - 4 (Кара, Д. Марушев), 41:42 - 4:3. Третьяков - 11 (Ковалев, А. Манукян), 46:42 - 4:4. Самохвалов - 9 (Минеев, Третьяков), 61:25 - 4:5.

Вратари: Сидоров - Лобачев.

Судьи: Беляев, Макашов.

26 октября. Казань. "Татнефть Арена".

"Красная Армия" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Голы: Филин - 2, 9:49 - 1:0. Подлубошнов - 3 (Бякин), 29:31 - 2:0. Ковалевский - 5, 30:08 - 3:0. Силаев - 8 (Бякин, Подлубошнов), 36:09 - 4:0. Алтыбармакян - 12 (Полодян, Кривошеев), 36:53 - 4:1. Огиенко - 5 (Силаев), 38:28 - 5:1. Мисников - 4 (бол., Мишкин), 52:07 - 5:2. Луговяк - 3 (бол., Огиенко), 54:17 - 6:2.

Вратари: Самойлов (Корепанов, 48:25) - Иванов (Дмитриев, 36:53).

Судьи: Комаров, Томилов.

26 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"МХК Спартак" (Москва) - "МХК МВД" (Балашиха) - 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Петунин - 7 (бол., Мжельский, Андреев), 16:42 - 0:1. Мжельский - 2 (Усков, Панкратов), 19:29 - 0:2. Орлов - 1 (Сходцев), 41:49 - 1:2. Розанов - 7 (Платонов), 42:37 - 2:2. Грищенко - 1 (Усков), 55:17 - 2:3.

Вратари: Лысенков (58:38) - Райко.

Судьи: Рассказов, Тельнов.

26 октября. Москва. ЛД "Сокольники".

"Ладья" (Тольятти) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Голы: Коновалов - 9 (Шадрин, Безруков), 7:48 - 0:1. Николенко - 1, 7:55 - 1:1. Шепелев - 2 (бол., Лавриненко, Попов), 13:02 - 1:2. Кулиев - 6 (Кошурников), 13:43 - 1:3. Безруков - 9 (бол., Костарев), 22:45 - 1:4. Семенов - 3 (бол., Сулейманов, Поляничев), 37:57 - 2:4. Коновалов - 10 (Шадрин, Безруков), 42:27 - 2:5.

Вратари: Отпущенников (Ялбуев, 13:43, 59:21) - Мыльников.

Судьи: Бирин, Нестеров.

26 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"ХК Рига" - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)

Голы: Панкевич - 3 (Разгалс), 0:35 - 1:0. Карпусь - 6, 20:42 - 1:1. Крутий - 9 (Каптелин, Забабурин), 21:52 - 1:2. Заседа - 8 (Орлов, Карпусь), 23:50 - 1:3. Сичевс - 4 (Галоха), 31:23 - 2:3. Гиздатуллин - 9 (Шабуров), 37:28 - 2:4.

Вратари: Григалс - Насонов.

Судья: Морозов.

26 октября. Пиньки. Инбокс-Холл.

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ожгихин - 9 (бол., Петьков, Шепитько), 4:18 - 0:1. Барабанов - 7 (бол., Курбатов, Мойсеев), 15:26 - 0:2. Шабаров - 3 (Нестеров, Вейтов), 25:51 - 0:3. Сультеев - 3 (бол., Барабанов, Шепитько), 56:14 - 0:4.

Вратари: Кадочников - К.Л. Волков.

Судья: Фатихов.

26 октября. Москва. УДС "Крылья Советов".