"Амурские тигры", "Чайка" и "Сарматы" одержали победы

"Сарматы" по буллитам переиграли "Толпар" в выездном матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Амурские тигры" переиграли "Ригу", "Чайка" в овертайме вырвала победу у "Русских витязей".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Толпар" (Уфа) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Залитов - 2 (Ренев, Оськин), 26:10 - 1:0. Тявин - 7 (бол., Стрижов), 30:52 - 1:1.
Победный буллит: Самигуллин.
Вратари: Циркуль - Кудашев.
Судья: Юдаков.
25 октября. Уфа. Дворец спорта.
"ХК Рига" (Рига) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Голы: Павлов - 1 (бол., Карпусь, Заседа), 4:17 - 0:1. Галоха - 2 (Сварс), 5:58 - 1:1. Висоцкис - 1 (Смирнов), 8:57 - 2:1. Букарев - 2 (бол., Шабуров), 19:36 - 2:2. Крутий - 8 (Орлов), 21:24 - 2:3. Гиздатуллин - 8, 26:50 - 2:4.
Вратари: Наумов (Григалс, 26:50, 49:52 - 51:36) - Насонов.
Судья: Морозов.
25 октября. Пиньки. Инбокс-Холл.
"Русские витязи" (Чехов) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:6 ОТ (2:0, 2:3, 1:2, 0:1)
Голы: Бочкарев - 1 (Мокрицын, Горохов), 5:10 - 1:0. Джиошвили - 3 (Кожемякин), 10:07 - 2:0. Кондрашин - 4 (Рунов, Серанов), 22:02 - 2:1. Варламов - 3, 28:33 - 3:1. Бабрусев - 1 (Кондрашин), 36:04 - 3:2. Артемьев - 4 (Томилов, Потапов), 36:21 - 3:3. Рубцов - 6 (Бочкарев), 37:24 - 4:3. Рунов - 4 (Пашков), 45:41 - 4:4. Потапов - 2 (Рунов), 49:27 - 4:5. Бочкарев - 2 (Иванюженков, Плехов), 59:35 - 5:5. Мирясов - 1 (Пашков, Есаян), 60:58 - 5:6.
Вратари: Дорожко (59:10 - 59:35) - Иноземцев (49:21 - 49:27).
Судья: Тренкачев.
25 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".