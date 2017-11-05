"Алмаз" и "Атланты" забросили 14 шайб

"Алтай" в матче регулярного чемпионата МХЛ победил "Снежных барсов" со счетом 4:3. "Рига" в гостях обыграла "Куньлунь Юниор" со счетом 5:4. "Алмаз" взял верх над "Атлантами" со счетом 9:5.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы: Балдин - 5 (Соколка), 2:55 - 0:1. Путинцев - 3 (Медведев, Яковлев), 4:02 - 1:1. Балдин - 6 (Соколка), 19:56 - 1:2. Мухаметов - 4 (Павлов, Мелихов), 31:49 - 1:3. Клавдиев - 6 (бол., Медведев, Гапонов), 34:55 - 2:3. Клавдиев - 7 (Медведев, Путинцев), 45:25 - 3:3. Гришанов - 4 (Щекин, Епишев), 59:43 - 4:3.

Вратари: Шутов - Каратаев.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "ХК Рига" (Рига) - 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Голы: Бергманис - 1 (бол., Хомяков, Мисюс), 15:30 - 0:1. Хомяков - 8 (бол., Бергманис), 18:36 - 0:2. Калейниковас - 9 (Забабурин, Крутий), 26:27 - 1:2. М. Якобсонс - 1 (Хомяков, Гринбергс), 27:02 - 1:3. Синегубов - 2 (Калькис), 31:04 - 1:4. Крутий - 23 (бол., Забабурин, Калейниковас), 32:20 - 2:4. Виитанен - 5 (Цуриков, Свобода), 47:50 - 3:4. Хомяков - 9 (Гринбергс, Карклс), 49:44 - 3:5. Забабурин - 6 (Крутий), 54:05 - 4:5.

Вратари: Мельдер (59:30) - Ворис.

"Алмаз" (Череповец) - "Атланты" (Мытищи) - 9:5 (2:2, 4:0, 3:3)

Голы: Шакиров - 5 (Демидов, Дудкин), 4:02 - 0:1. Морулев - 2 (бол., Гераськин, Калугин), 10:41 - 1:1. Замалиев - 3 (Жирнов, Федоров), 17:20 - 2:1. Тарлецкий - 3 (бол., Ващук, Клепко), 18:41 - 2:2. Заплатников - 6 (Зарубин, Климов), 22:00 - 3:2. Зарубин - 1 (бол., Федоров), 27:32 - 4:2. Грачев - 13 (мен., Данч, Бакулин), 35:13 - 5:2. Замалиев - 4 (Федоров, Жирнов), 37:11 - 6:2. Гераськин - 7 (Морулев, Грачев), 40:40 - 7:2. Бобров - 1 (Правило, Христов), 45:20 - 7:3. Клепко - 2 (Правило, Сотский), 50:05 - 7:4. Марков - 7 (мен.), 54:11 - 8:4. Клепко - 3 (мен., Правило), 55:47 - 8:5. Морулев - 3 (Грачев, Гераськин), 57:17 - 9:5.

Вратари: Тяпкин (Ткачук, 40:40) - Калинин (Шугаев, 35:13).