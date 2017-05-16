Алексей Морозов: "Фарм-клуб "Куньлунь" прислал заявку на вступление в МХЛ"

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов отметил, что в середине июня будет принято решение по составу участников на следующий сезон. В числе прочих будет рассматриваться заявка фарм-клуба "Куньлуня".

– "Куньлунь" прислал нам заявку и разрешение Федерации хоккея Китая на участие их фарм-клуба в нашем чемпионате, – сказал Морозов. – В середине июня проведем собрание правления МХЛ, где мы будем утверждать состав участников. На этом заседании все будет решаться. Сейчас мы контактируем с китайской стороной, бумаги получены, финансовые гарантии от главной команды "Куньлунь" тоже получены. Они определяются с дворцом, где будут выступать, и мы должны будем проинспектировать эту арену и всю вообще инфраструктуру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)