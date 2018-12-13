Сорокин - в воротах России на матч против Швеции

Стал известен состав сборной России на первый матч Кубка Первого канала со сборной Швеции. Встреча состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. Отметим, что встречу пропустят Игорь Бобков, Андрей Педан, Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов.

Состав сборной России:

Сорокин (Шестеркин)

Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Шалунов – Капризов;

Гавриков – Токранов, Гусев – Прохоркин – Барабанов;

Антипин – Елесин, Телегин – Андронов (А) – Плотников (А);

Науменков – Василевский, Слепышев – Каблуков – Кетов (К), Кадейкин.