Финляндия обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Финляндия в матче Кубка Первого канала обыграла Швецию со счетом 3:2. Победный гол забил Юусо Хиетанен.

Отметим, что Швеция упустила преимущество в две шайбы. То же самое произошло в игре против России (2:3 Б).

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Финляндия - Швеция - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Линдквист - 1 (бол., Келльман, Боквист), 4:24 - 0:1. Э. Ларссон - 1 (Норман, Ведин), 25:02 - 0:2. Палве - 1 (бол., В. Лескинен), 37:04 - 1:2. Калапудас - 1 (О. Лескинен, Пуустинен), 43:23 - 2:2. Лаюнен - 1 (бол., Раяла, Хиетанен), 57:20 - 3:2.

Вратари: Тирронен - Рейдеборн (57:43).

Штраф: 12 - 22.

Броски: 25 (2+16+7) - 12 (6+4+2).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

15 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".