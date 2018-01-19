Зубов – о победе над "Йокеритом": "На самом деле, это была игра плей-офф"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов подчеркнул, что команда проявила характер в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (2:1). По словам специалиста, южане, завоевавшие право выхода в плей-офф, рады победе над сильным соперником.

– Немного мы были не готовы к такому темпу в первом периоде. Постарались внести небольшие коррективы, но, в целом, рады победе над сильным соперником, – приводит пресс-служба южан слова Зубова. – У нас есть ребята, кто почувствовал, что такое вкус игры плей-офф. На самом деле, это была игра плей-офф. Мы рады, что проявили характер, собрались и дожали до конца.

"Сочи" обыграл "Йокерит" и гарантировал выход в плей-офф КХЛ