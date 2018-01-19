"Сочи" обыграл "Йокерит" и гарантировал выход в плей-офф КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" одержал победу над "Йокеритом" – 2:1. В составе южан заброшенными шайбами отличились Андрей Иванов и Артем Томилин.

Благодаря этому результату "леопрады" гарантировали себе выход в плей-офф турнира. В свою очередь, для "джокеров" данное поражение стало вторым подярд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гилрой – 7 (Регин, Палола), 6:56 – 0:1. Иванов – 6 (Хлопотов), 28:52 – 1:1. Томилин – 1 (Коллинс, Акмальдинов), 55:12 – 2:1.

Вратари: Барулин – Запольски (59:10).

Штраф: 10 – 6.

Броски: 22 (6+9+7) – 42 (16+15+11).

Судьи: Васильев, Фатеев.

19 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Турнирная таблица – здесь