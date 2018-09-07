Зинэтула Билялетдинов – о победе над "Барысом": "Будем работать над ошибками"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Барысом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда действовала с желанием. Также он не стал раскрывать, станет ли использовать вратаря Владислава Подъяпольского во время выездной серии.

– Я считаю, команда старается, желание большое, – приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанцев. – Не все получается, но у нас есть время, будем работать над своими ошибками.

– Не было ли у вас желания проверить вратаря Владислава Подъяпольского? Появится ли он в выездной серии?

– Посмотрим, подумаем.

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