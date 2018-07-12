Захар Арзамасцев: "Уже четвертый год в "Салавате", меня ничто не удивляет"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев рассказал о подготовке к предстоящему сезону КХЛ. По его словам, он привык к изменениям в составе. В прошедшем сезоне Арзамасцев провел 69 матчей и набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности "-1".

– Сначала был в России, потом в Литве с разными тренерами. Хорошо поработал, – цитирует Арзамасцева "Бизнес Online". – Две недели физики и две недели по два раза в день лед.

Знакомство с новым тренером? Ничего особенного, просто познакомились, представили нового тренера. Вкратце пообщались, озвучили планы на эти три дня и на Финляндию. Пока рано делать какие-либо выводы.

Все привыкли к частым изменениям в команде. Редко в каких клубах оставляют костяк. Я привык, уже четвертый год в "Салавате", меня ничто не удивляет.