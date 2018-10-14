Юханссон продемонстрировал свой новый шлем

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн своего нового шлема. Над оформлением шлема работал шведский дизайнер. Ранее Юханссон играл в шлеме с символикой "Чикаго".

– У меня не было шлема в цветах ЦСКА в прошлом году и я очень хотел это исправить, – цитирует официальный сайт ЦСКА Юханссона. – У меня были идеи насчет дизайна, их мне помог реализовать шведский художник Давид Гуннарссон (DaveArt). Он делает сотни шлемов каждый год для вратарей из самых разных лиг. Я сказал, что хочу большой логотип ЦСКА на верхней части маски, свой номер, и чтобы шлем был раскрашен в простом, классическом стиле. То, что сделал Давид, выглядит потрясающе. Вчера новый шлем остался в раздевалке, мне надо было сделать с ним ряд небольших изменений, чтобы он хорошо сидел на голове. Теперь все готово и завтра он уже будет на мне в поединке с "Амуром".