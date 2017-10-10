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14:14 | Хоккей — КХЛ

Йоонас Кемппайнен: "Салават" должен выигрывать больше игр"


Нападающий "Салавата Юлаева" Йоонас Кемппайнен отметил, что его команде предстоит тяжелая выездная серия, которая стартует завтра матчем против минского "Динамо". Форвард также добавил, что "юлаевцы" должны выигрывать больше игр.

– Конечно, мы должны выигрывать больше игр, – цитирует клубная пресс-служба Кемппайнена.– Несмотря на поражение, в матче с "Авангардом" мы играли неплохо, мы должны заканчивать игру, реализуя моменты. Последняя игра была хорошей, это хороший знак.
 

– Чего вы ожидаете от выездной серии, которая начнется завтра в Минске?

– Это четыре хорошие команды, с каждой из которых будет трудный матч. Минск, СКА, "Йокерит" и московское "Динамо" – все они в последнее время показывают хорошую игру, так что это будет хороший вызов для нас.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/yoonas-kemppaynen-my-dolzhny-vyigryvat-bolshe-igr/

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Материалы других СМИ
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