"Йокерит" победил "Нефтехимик" в товарищеском матче благодаря голу Мозеса

"Йокерит" в овертайме обыграл "Нефтехимик" со счетом 4:3 в товарищеском матче. Победу финскому клубу принес нападающий Стив Мозес. У нижнекамцев двумя голевыми передачами отметился Андрей Сергеев.

Товарищеский матч

"Йокерит" (Хельсинки) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Галимов – 1, 2:10 – 0:1. Грант – 1 (Мяки), 4:10 – 1:1. Маннинен – 1 (Грант), 21:53 – 2:1. Руохомаа – 2 (бол., Сергеев), 27:06 – 2:2. Няттинен – 2 (Полашек, Сергеев), 37:39 – 2:3. Эмбрих – 1 (Иконен, Маннинен), 51:45 – 3:3. Мозес – 1 (бол., О`Нилл), 63:26 – 4:3.

Вратари: Запольски – Ежов.

Судья: Хейккинен.

2 августа. Вантаа. Trio Areena.