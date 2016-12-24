Вместо дисквалификации за колющий удар Ковальчук заплатит штраф

СДК КХЛ не стала дисквалифицировать нападающего СКА Илью Ковальчука за колющий удар в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:2 ОТ). Вместо дисквалификации форвард заплатит денежный штраф. Таким образов Ковальчук примет участие в следующем поединке своей команды с "Нефтехимиком". В текущем сезоне 33-летний хоккеист сыграл в 40 встречах "регулярки" и набрал 54 (22+32) очка.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука (№17) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу", – говорится в сообщении на сайте.