23:33 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вместо дисквалификации за колющий удар Ковальчук заплатит штраф

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СДК КХЛ не стала дисквалифицировать нападающего СКА Илью Ковальчука за колющий удар в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:2 ОТ). Вместо дисквалификации форвард заплатит денежный штраф. Таким образов Ковальчук примет участие в следующем поединке своей команды с "Нефтехимиком". В текущем сезоне 33-летний хоккеист сыграл в 40 встречах "регулярки" и набрал 54 (22+32) очка.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука (№17) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу", – говорится в сообщении на сайте.

 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/24/333375.html

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