14:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Ткачев: "У каждого хоккеиста есть мечта попасть в НХЛ"

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Нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев заявил, что рассчитывает в будущем перебраться в НХЛ. В текущем сезоне 21-летний россиянин набрал 30 (13+17) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

- На площадках разного размера и играется по-разному, - цитирует пресс-служба лиги Ткачева. - На маленьких коробках хоккей быстрее, конечно... И вообще, со своей стороны считаю, что у каждого хоккеиста есть мечта или цель попасть в НХЛ. Я не исключение.

- Что нужно сделать, чтобы прийти к этой цели?

- Просто работать и стремиться каждый день – вот что нужно. И максимально проявлять себя.

- Во Владивостоке как раз маленькая площадка...

- Тут каждому хоккеисту свое. Может, кому-то больше нравится на больших играть. Но мне вот – на маленьких.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/22/333027.html

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