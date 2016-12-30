Владимир Ткачев: "Пусть клубы из НХЛ интересуются, рассмотрим все предложения"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев интервью "Бизнес Online" выразил мнение, что прошедший сезон стал определяющим в карьере. По словам форварда, он дал ему толчок вперед.

- Можно сказать, что прошлый сезон в вашей карьере стал определяющим? Вы в тяжелый момент повели команду за собой, - вопрос Ткачеву.

- Да, считаю, это был хороший толчок вперед. В плей-офф был очень мощный заряд и настрой, все ребята хотели побеждать, но немного не получилось.

- Разговоры об интересе со стороны клубов НХЛ не отвлекают?

- Зацикливаться или придавать этому большое внимание не стоит. Пусть интересуются, мы рассмотрим все предложения.

- Какой хоккей вам больше нравится - российский или североамериканский?

- Если честно, не успел еще так много поиграть, чтобы запомнить хоккей в Америке. В последний раз играл на канадской площадке за молодежку несколько лет назад.