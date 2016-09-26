Владимир Денисов дисквалифицирован на два матча, Гиллис - на одну игру

Защитник "Трактора" Владимир Денисов дисквалифицирован на два матча и оштрафован по итогам матча со "Слованом", который состоялся 24 сентября. Как сообщает официальный сайт КХЛ, спортивно-дисциплинарный комитет наказал Денисова за атаку соперника в голову или шею. Также на один матч дисквалифицирован с денежным штрафом нападающий рижского "Динамо" Колтон Гиллис, который допустил такое же нарушение в игре с "Ладой" 25 сентября.

Только денежным штрафом отделался нападающий "Северстали" Игорь Скороходов за фол во втором периоде матча с "Красной Звездой Куньлунь", который состоялся 25 сентября.