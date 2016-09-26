20:09 26 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Денисов дисквалифицирован на два матча, Гиллис - на одну игру

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Защитник "Трактора" Владимир Денисов дисквалифицирован на два матча и оштрафован по итогам матча со "Слованом", который состоялся 24 сентября. Как сообщает официальный сайт КХЛ, спортивно-дисциплинарный комитет наказал Денисова за атаку соперника в голову или шею. Также на один матч дисквалифицирован с денежным штрафом нападающий рижского "Динамо" Колтон Гиллис, который допустил такое же нарушение в игре с "Ладой" 25 сентября.

Только денежным штрафом отделался нападающий "Северстали" Игорь Скороходов за фол во втором периоде матча с "Красной Звездой Куньлунь", который состоялся 25 сентября.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/26/320897.html

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