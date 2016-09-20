"Витязь" забросил "Торпедо" три безответные шайбы

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Торпедо" со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Макеев, Юрий Кокшаров и Алексей Копейкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Макеев - 4 (Горак, Афиногенов), 4:51 - 1:0. Кокшаров - 1 (Воронков), 5:50 - 2:0. Копейкин - 5 (бол., Аалтонен, Ержабек), 35:55 - 3:0.

Вратари: Сятери - Проскуряков (Касутин, 5:50, 58:17).

Штраф: 29 - 6.

Броски: 29 (8+13+8) - 40 (7+14+19).

Судьи: Гашилов, Франо.

20 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".