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16:55 | Хоккей — КХЛ

Виталий Мутко: "Надеюсь, такая борьба, как в матче СКА - ЦСКА, позволит нашим парням прогрессировать"


Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что уровень борьбы, показанный в первом матче сезона в КХЛ СКА - ЦСКА (4:2), позволит прогрессировать российским игрокам в лиге.

- Матч получился очень высокого уровня, интересный хоккей. Чемпионат стартовал, надеюсь, что у тренерского штаба сборной будут возможности посмотреть ребят - все-таки идет олимпийский сезон, - цитирует ТАСС Мутко. - Надеюсь, такая борьба, как была и в первом матче, позволит нашим парням прогрессировать. В целом, любители хоккея дождались чемпионата, так что хочу просто поздравить всех и пожелать удачного сезона.

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http://tass.ru/sport/4502062

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