Виталий Мутко: "Надеюсь, такая борьба, как в матче СКА - ЦСКА, позволит нашим парням прогрессировать"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что уровень борьбы, показанный в первом матче сезона в КХЛ СКА - ЦСКА (4:2), позволит прогрессировать российским игрокам в лиге.

- Матч получился очень высокого уровня, интересный хоккей. Чемпионат стартовал, надеюсь, что у тренерского штаба сборной будут возможности посмотреть ребят - все-таки идет олимпийский сезон, - цитирует ТАСС Мутко. - Надеюсь, такая борьба, как была и в первом матче, позволит нашим парням прогрессировать. В целом, любители хоккея дождались чемпионата, так что хочу просто поздравить всех и пожелать удачного сезона.