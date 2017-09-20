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14:16 | Хоккей — КХЛ

Варнаков, Рылов и Терещенко примут участие в выездной серии "Динамо"


Несколько игроков московского "Динамо" восстановились после травм и примут участие в выездной серии команды в чемпионате КХЛ, сообщает "Р-Спорт". На лед вернуться защитник Яков Рылов, а также нападающие Михаил Варнаков и Алексей Терещенко.

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Сибирью", "Барысом", "Авангардом" и "Югрой". Напомним, что Терещенко подписал контракт со столичным клубом во вторник, а Варнаков и Рылов не играли с лета из-за травм.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170920/1126013642.html

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Материалы других СМИ
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