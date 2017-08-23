Валерий Белов: "Непонятно, почему "Витязю" поставили шайбу на ребро, а "Динамо" - нет"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от московского "Динамо" (3:4 Б) остался недоволен действиями арбитра в серии буллитов. Также специалист отметил, что у него нет претензий к голкиперу Игорю Сапрыкину.

– По поводу удаления Алексея Семенова у меня нет вопросов. Но непонятно, почему нам на буллит шайбу поставили на ребро, а хозяевам – нет. Алексей переставил и получил 10 минут. Но я посмотрю в правилах, как именно надо ставить шайбу. Почему играл Игорь Сапрыкин? Михаил Бирюков немного приболел до начала матча, но к молодому вратарю вопросов нет. Он выглядел уверенно! (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Капитан "Витязя" поругался с арбитрами в серии буллитов с "Динамо"