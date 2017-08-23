Капитан "Витязя" поругался с арбитрами в серии буллитов с "Динамо"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Динамо" и "Витязем" (4:3 Б) завершился скандалом. Во время буллитов линейный судья Дмитрий Шишло удивил участников матча, поставив шайбу на центр на ребро, а не положив ее как обычно.

Удивился и исполняющий послематчевый бросок Александр Панков, который, тем не менее, решился на свою попытку, аккуратно уложив перед этим шайбу на лед. Когда попытка не удалась, капитан "Витязя" Алексей Семенов кинулся к арбитрам доказывать, чтобы те дали возможность перебить буллит. Но они были непреклонны, выписав Семенову дисциплинарный штраф. (Алексей ШЕВЧЕНКО)