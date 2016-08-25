20:32 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Три передачи Филатова помогли "Ладе" одолеть "Слован"

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"Лада" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Слован". Нападающий хозяев Никита Филатов трижды ассистировал своим одноклубникам.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Слован" (Братислава) – 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Голы: Бочаров – 1 (Сотниекс, Шенфельд), 9:32 – 1:0. Ахметов – 1 (А. Стрельцов, Синицын), 18:42 – 2:0. Крысанов – 1 (Филатов), 50:16 – 3:0. Таффе – 1 (бол., Еглич, Недорост), 53:13 – 3:1. Чичу – 1 (Пластино), 53:41 – 3:2. Бумагин – 1 (бол., Филатов), 58:04 – 4:2. Юханссон – 1 (бол., Филатов), 59:19 – 5:2.

Вратари: Ежов (53:10 – 53:13) – Браст.

Штраф: 29 – 14.

Броски: 25 (11+8+6) – 40 (8+12+20).

Судьи: Раводин, Соин.

25 августа. Тольятти. ЛК "Лада-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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