"Трактор" не взял Якуценю на седьмой матч против "Салавата Юлаева"

"Трактор" на своем официальном сайте объявил состав команды, который отправился в Уфу на седьмой матч 1/2 финала плей-офф Восточной конференции против "Салавата Юлаева". Отметим, что в заявке нет нападающего Максима Якуцени, который по решению тренерского штаба пропускал и шестую игру серии.

Заявка выглядит следующим образом: вратари: Сергей Мыльников, Павел Францоуз, Василий Демченко; защитники: Артем Бородкин, Данил Мамаев, Александр Шинин, Алексей Петров, Ник Бэйлен, Иван Вишневский, Евгений Петриков, Игорь Исаев, Константин Климонтов; нападающие: Данил Губарев, Александр Рыбаков, Рихард Гюнге, Юрий Петров, Александр Черников, Линус Виделль, Пол Щехура, Александр Шаров, Семен Кокуев, Артем Пеньковский, Марсель Шолохов, Виталий Кравцов, Алексей Кручинин.

Якуценя забросил одну шайбу в шести матчах плей-офф. Седьмая встреча против "Салавата" пройдет 27 марта.