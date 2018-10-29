Свитов возвращается на лед после травмы. Он сыграет в матче ВХЛ

Форвард "Ак Барса" Александр Свитов возвращается на лед после травмы, сообщает официальный сайт клуба. Он сыграет за "Барс" в матче ВХЛ против "Ермака".

35-летний форвард проведет первый официальный матч за шесть месяцев – форвард получил травму в финале Кубка Гагарина в апреле 2018 года.

В заявку казанской команды на матч также внесены нападающий Владислав Кара и защитники Никита Лямкин и Роман Манухов.

Матч "Барс" - "Ермак" состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.

Все о КХЛ – здесь.