17:16 | Хоккей — КХЛ

Свитов возвращается на лед после травмы. Он сыграет в матче ВХЛ

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Форвард "Ак Барса"  Александр Свитов возвращается на лед после травмы, сообщает официальный сайт клуба. Он сыграет за "Барс" в матче ВХЛ против "Ермака".

35-летний форвард проведет первый официальный матч за шесть месяцев – форвард получил травму в финале Кубка Гагарина в апреле 2018 года.

В заявку казанской команды на матч также внесены нападающий Владислав Кара и защитники Никита Лямкин и Роман Манухов.

Матч "Барс" - "Ермак" состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/16394.html

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