Стив Мозес: "В СКА мне было тяжело, Знарок вообще не говорил по-английски"

Нападающий "Йокерита" Стив Мозес отметил, что ему было тяжело играть в СКА, так как главный тренер Олег Знарок вообще не говорил по-английски. Он также добавил, что постарается помочь "Йокериту" добиться поставленных перед клубом целей.

Напомним, 28-летний игрок выступал за санкт-петербургский клуб с 2015 по 2017 год.

– "Йокерит" и СКА – высококлассные организации, в которых очень хорошо относятся к игрокам. Но лично мне более комфортно здесь, потому что все игроки и тренеры разговаривают по-английски, – приводит Jatkoaika слова Мозеса. – В прошлом сезоне в Санкт-Петербурге главный тренер (Олег Знарок. – Прим. "СЭ") вообще не говорил по-английски, мне было тяжело.

Я по-прежнему такой же игрок, как и раньше. Трудно забить больше 36 голов, но есть много других вещей, которые я могу улучшить. Самое главное, что я могу сделать, это помочь "Йокериту" добиться поставленных целей.