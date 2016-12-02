"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в ретроформе

Московский "Спартак" представил ретроформу к 70-летию клуба. В этом комплекте красно-белые проведут матч регулярного чемпионата КХЛ с ярославским "Локомотивом", который состоится 22 декабря.

– Форма выполнена по мотивам первых сезонов "Спартака", а не скопирована один к одному, – цитирует официальный сайт клуба дизайнера Андрея Горбунова. – В 1947 году еще не было профессиональной экипировки, и хоккеисты играли в хлопчатобумажных рубашках и контрастных темных штанах. В 1948 году шорты и гамаши уже появились, причем снова в темном варианте. Поэтому в ретрокомплекте решено было сделать их черными – это необычное спартаковское сочетание является исторически обоснованным.

Мы переняли отложной воротник с пуговицами, но добавили в игровой свитер несколько современных элементов. Низ планки украшает ромбовидная вшивка, которая является единственным на форме намеком на спартаковский ромб. На внутренней стороне ворота разместилась мотивирующая надпись, обращенная к игрокам "Спартака".