"Сочи" расстался с Мальцевым и отправил Воробьева в ВХЛ

"Сочи" по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Мальцевым, информирует официальный сайт клуба. В этом сезоне он провел 4 матча, но очков не заработал. Всего в КХЛ на его счету 222 матча и 32 очка.
В то же время, в клуб-партнер сочинцев в ВХЛ командирован Иван Воробьев. В Пензе защитник присоединится к группе игроков "Сочи", ныне выступающих за "Дизель": вратарь Олег Назаров, защитники Даниил Мироманов, Руслан Педан, Артем Мальцев, Александр Титов и нападающий Иван Захарчук.
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Izmenenija-v-sostave-komandy-6472
- Дизель
- Дмитрий Мальцев
- Сочи (хоккей)
- Иван Захарчук
- Иван Воробьев
- Олег Назаров
- Александр Титов
- Руслан Педан
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