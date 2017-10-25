"Сочи" расстался с Мальцевым и отправил Воробьева в ВХЛ

"Сочи" по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Мальцевым, информирует официальный сайт клуба. В этом сезоне он провел 4 матча, но очков не заработал. Всего в КХЛ на его счету 222 матча и 32 очка.

В то же время, в клуб-партнер сочинцев в ВХЛ командирован Иван Воробьев. В Пензе защитник присоединится к группе игроков "Сочи", ныне выступающих за "Дизель": вратарь Олег Назаров, защитники Даниил Мироманов, Руслан Педан, Артем Мальцев, Александр Титов и нападающий Иван Захарчук.