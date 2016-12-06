"Сочи" победил "Ладу"

"Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу". Победную шайбу в середине третьего периода забросил нападающий Бен Максвелл. Южане вернулись в зону плей-офф, поднявшись на седьмое место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Лада" (Тольятти) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Скачков – 3 (Петерссон), 7:04 – 1:0. Комаров – 8 (бол., Бочаров, Гуркин), 40:50 – 1:1. Максвелл – 6 (Левицкий, Захарчук), 51:59 – 2:1.

Вратари: Барулин – Ежов (58:41 – 58:58, 59:02).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 34 (12+10+12) – 27 (6+12+9).

Судьи: Конц, Оленин.

6 декабря. Сочи. Ледовый дворец "Большой".