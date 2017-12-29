СКА пропустил четыре шайбы за три минуты от минского "Динамо"

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" забросило четыре шайбы в ворота СКА. Бело-голубые сделали это за 3 минуты и 15 сенкунд.

Авторами голов в составе "зубров" стали Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле, Евгений Ковыршин и Джастин Фонтэйн.