21:28 29 декабря | Хоккей — КХЛ

СКА пропустил четыре шайбы за три минуты от минского "Динамо"

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Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" забросило четыре шайбы в ворота СКА. Бело-голубые сделали это за 3 минуты и 15 сенкунд.

Авторами голов в составе "зубров" стали Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле, Евгений Ковыршин и Джастин Фонтэйн.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

А чего им не сливать, вон какой задел сделали заранее. Расслабляются парни, к Новому году готовятся. Напрягаться им и не надо - Газпром напрягается за них!

22:04 29 декабря

Kupservas

Еще как сливают!!! Где СК???

21:37 29 декабря

Panuchi

сливают)

21:33 29 декабря