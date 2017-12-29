СКА пропустил четыре шайбы за три минуты от минского "Динамо"

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" забросило четыре шайбы в ворота СКА. Бело-голубые сделали это за 3 минуты и 15 сенкунд.
Авторами голов в составе "зубров" стали Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле, Евгений Ковыршин и Джастин Фонтэйн.
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Джон....Сильвер
А чего им не сливать, вон какой задел сделали заранее. Расслабляются парни, к Новому году готовятся. Напрягаться им и не надо - Газпром напрягается за них!
22:04 29 декабря
Kupservas
Еще как сливают!!! Где СК???
21:37 29 декабря
Panuchi
сливают)
21:33 29 декабря