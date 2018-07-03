СКА пожелал Яковлеву удачи в "Нью-Джерси"

СКА в официальном Твиттере пожелал удачи бывшему нападающему команды Егору Яковлеву, который перешел в "Нью-Джерси".

- Три классных года в Петербурге для Егора Яковлева. Среди них лучший сезон в карьере КХЛ - золото чемпионата России и Кубок Гагарина, - говорится в сообщении. - Будучи игроком СКА, Егор завоевал и главное золото в сборной, став олимпийским чемпионом. Спасибо за игру, Як-44! И удачи в "Нью-Джерси"!

Соглашение между "Девилз" и 26-летним игроком рассчитано на один год.