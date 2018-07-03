СКА пожелал Яковлеву удачи в "Нью-Джерси"

СКА в официальном Твиттере пожелал удачи бывшему нападающему команды Егору Яковлеву, который перешел в "Нью-Джерси".
- Три классных года в Петербурге для Егора Яковлева. Среди них лучший сезон в карьере КХЛ - золото чемпионата России и Кубок Гагарина, - говорится в сообщении. - Будучи игроком СКА, Егор завоевал и главное золото в сборной, став олимпийским чемпионом. Спасибо за игру, Як-44! И удачи в "Нью-Джерси"!
Соглашение между "Девилз" и 26-летним игроком рассчитано на один год.
Три классных года в Петербурге для Егора Яковлева. Среди них лучший сезон в карьере КХЛ - золото чемпионата России и Кубок Гагарина. Будучи игроком СКА, Егор завоевал и главное золото в сборной, став олимпийским чемпионом.#СпасибоЗаИгру, Як-44! И удачи в "Нью-Джерси"! ✊ pic.twitter.com/5armxcCCFk– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 июля 2018 г.