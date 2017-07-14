СКА подписал новый контракт с Гусевым

СКА подписал новое соглашение с нападающим Никитой Гусевым, информирует официальный сайт клуба. Срок контракта рассчитан на два года. В прошедшем сезоне игрок сборной России провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 71 (24+47) очко. В плей-офф на его счету 18 матчей и 23 (7+16) очка.

Напомним, в СКА Гусев играет с осени 2015 года. В составе армейского клуба в 2017 году 25-летний форвард стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также приза "Лучшей тройке". Также он является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2012 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.