СКА начинает продажу абонементов

Стартовала продажа абонементов на домашние матчи СКА в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, сообщает Твиттер команды. Клуб из Санкт-Петербурга назвал это мероприятие "летне-осенний" призыв, оформив приглашение в военном стиле.
Сообщается, что с сезона-2018/19 абонементы больше не будут реализовываться через официальные клубные магазины – все типы абонементов можно будет приобрести только на официальном билетном сервисе СКА.
Абонементы на сезон 2017/18 в продаже!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 24, 2017
Все важные подробности и даты вы найдете вот в этой новости:https://t.co/zEvWf9mWgQ.
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