СКА начинает продажу абонементов

Стартовала продажа абонементов на домашние матчи СКА в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, сообщает Твиттер команды. Клуб из Санкт-Петербурга назвал это мероприятие "летне-осенний" призыв, оформив приглашение в военном стиле.

Сообщается, что с сезона-2018/19 абонементы больше не будут реализовываться через официальные клубные магазины – все типы абонементов можно будет приобрести только на официальном билетном сервисе СКА.