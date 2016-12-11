16:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА может провести матч на стадионе на Крестовском острове

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Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев заявил, что петербургский клуб собирается установить новый рекорд посещаемости в лиге. Руководители "Зенита" предложили хоккейным соседям провести матч на стадионе на Крестовском острове.

– Недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером, и он спрашивал, готовы ли мы к проведению матча на новом стадионе "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – У нас все контакты есть с теми, кто может организовать подобный матч. Будет использован опыт Гельзенкирхена. Так что СКА обязательно проведет там матч и установит новый рекорд КХЛ. Конечно, до чемпионата мира по футболу это будет сделать сложно, но мы попытаемся. Тем более, можно провести этот праздник без негативного влияния на поле.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161211/1113586174.html

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