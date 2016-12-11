СКА может провести матч на стадионе на Крестовском острове

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев заявил, что петербургский клуб собирается установить новый рекорд посещаемости в лиге. Руководители "Зенита" предложили хоккейным соседям провести матч на стадионе на Крестовском острове.

– Недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером, и он спрашивал, готовы ли мы к проведению матча на новом стадионе "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – У нас все контакты есть с теми, кто может организовать подобный матч. Будет использован опыт Гельзенкирхена. Так что СКА обязательно проведет там матч и установит новый рекорд КХЛ. Конечно, до чемпионата мира по футболу это будет сделать сложно, но мы попытаемся. Тем более, можно провести этот праздник без негативного влияния на поле.