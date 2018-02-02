"Сибирь" предлагает Бергстрему новый контакт

Нападающий "Сибири" Александр Бергстрем заявил, что клуб предложил ему подписать новый контракт. Напомним, что 32-летний швед проводит первый сезон в КХЛ, на его счету 41 (21+20) очко в 53 встречах регулярного чемпионата. Отмечается, что сам хоккеист хочет остаться в Новосибирске.

– Клуб предложил мне подписать новый контракт, – цитирует HockeyNews.se Бергстрема. – У нас в команде все хорошо. Здесь отличное место для хоккея. Да, есть разница в часовых поясах со Швецией, родным далеко добираться до меня, но тут действительно очень здорово.