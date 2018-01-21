"Сибирь" обыграла "Автомобилист" и продлила победную серию до четырех матчей

"Сибирь" обыграла "Автомобилист" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Новосибирска продлил победную серию до четырех матчей, "Авто" потерпел третье поражение кряду. Отметим, что в очном противостоянии новосибирский клуб продлил победную серию до трех игр кряду.
В этой встрече по шайбе забросили Владимир Первушин, Иван Верещагин и Йонас Энлунд. Две голевые передачи сделал Александр Бергстрем. 22-летний голкипер Алексей Красиков в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" – "Автомобилист" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Первушин - 5 (Игнатович, Сигарев), 4:12 - 1:0. Верещагин - 5 (Бергстрем), 9:18 - 2:0. Энлунд - 9 (Бергстрем, Закриссон), 20:28 - 3:0.
Вратари: Красиков - Сохатский.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 22 (9+7+6) - 18 (3+8+7).
Судьи: Гофман, Раводин.
21 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
- КХЛ
- Автомобилист Екатеринбург
- Сибирь (Хоккей)
- Владимир Первушин
- Йонас Энлунд
- Алексей Красиков
- Иван Верещагин
- Александр Бергстрем
№18-49
Такой хороший был сезон и так бездарно всё в конце смазали. Нет, не будет в Екатеринбурге никогда нормального хоккея. "Автомобилист" закончит сезон на 6-м месте на Востоке и проиграет в 1/8-ой 0:4.
20:26
Zadralov
Сибирь - вперед! Еще 9 очков вам по силам взять!
17:25
Igrok Igorek
Крикунов...
15:59