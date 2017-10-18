Шейн Харпер: "Хотел сделать хет-трик, но главное, что "Лада" одержала победу в матче против "Слована"

Нападающий "Лады" Шейн Харпер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (5:1) подчеркнул, что к минувшей встрече ему удалось набрать оптимальные кондиции. Отметим, что сегодня форвард оформил дубль.

– Можно сказать, что к матчу против "Слована" мне удалось набрать оптимальные кондиции своей игры, – цитирует клубная пресс-служба Харпера. – Мне нравится, как действует команда, и я получаю удовольствие от игры, как это и должно быть, когда все получается и идет как надо.



– Вы показали очень хорошее взаимопонимание с партнерами по звену Кириллом Капустиным и Никитом Филатовым.

– У нас получилось очень хорошее звено. С Никитой мы вообще очень хорошие друзья, хорошо понимаем друг друга, поэтому старались не жадничать, и отдавали передачи. Может быть, в некоторых моментах стоило бросать, нужно найти оптимальный баланс.



– В составе "Слована" много рослых игроков силового плана. Создавало ли это серьезные проблемы в игре?

– Игра была действительно довольно сложной, но в то же время интересной. Я знаю многих игроков братиславской команды по выступлениям в Северной Америке. В составе есть такие хоккеисты как Зак Бойчак, Михал Ржепик, Андрей Мезарош и Кэм Баркер. Очень приятно одержать победу над командой, в составе которой есть такие хоккеисты.



– Когда счет стал крупным соперник начал искать возможности подраться.

– Это довольно обычная вещь в хоккее. Когда ты проигрываешь, то стараешься что-то изменить, как-то перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Поэтому, когда счет стал очень крупным, то этого стоило ожидать.



– Вы забросили две шайбы в первом периоде. Не было ли желания сделать хет-трик?

– Да, я хотел забросить третью шайбу, у меня была пара возможностей по ходу матча, но я предпочел отдавать передачи Никите Филатову, чтобы он смог забить. Постараюсь сделать хет-трик в другой раз. Главное, что мы одержали победу.